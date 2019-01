Minister Slob bezoekt drie scholen in Zeeland

Vlissinger met losse handjes moet twee jaar naar instelling voor veelple­gers

16:07 MIDDELBURG - De 38-jarige Vlissinger T. van W. is donderdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een zogenoemde ISD-maatregel. Dat is een maximaal tweejarig verblijf in een instelling voor veelplegers. In die tijd kan Van W. aan zichzelf werken. Van W. werd ervan verdacht op 2 augustus zijn vader te hebben geslagen en ook nog eens zijn zus een duw te hebben gegeven waardoor zij kwam te vallen.