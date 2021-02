Minister serveert idee wisselpolders niet af: over vier jaar is duidelijk of het uitwerking verdient

Reimers­waal blundert met loting kavels Yerseke: 20 inschrij­vers zijn blij gemaakt met een dooie mus

17 februari YERSEKE - De blijdschap van 20 kaveleigenaren in de nieuwbouwwijk Steehof III was maar van zeer korte duur. Bij de procedure voor de verloting van kavels in de populaire nieuwbouwwijk in Yerseke is namelijk een fout gemaakt. Een fout met grote gevolgen: de loting moet opnieuw en daarbij doen alle 51 inschrijvers opnieuw mee.