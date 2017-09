Minister Schippers woest op Emergis

DEN HAAG - Minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid) is boos op Emergis, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Kloetinge. Emergis had volgens haar nooit via de media, over de rug van patiënten, een patiëntenstop mogen afkondigen.

De minister zei dat woensdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer. De Kamer vindt het onbegrijpelijk dat elk jaar sprake is van patiëntenstops, dat daarover gedoe ontstaat in media en dat de Kamer daar elk jaar weer over moet debatteren.

'De stuipen op het lijf gejaagd'

De minister is het daarmee eens. ,,Ik zag die discussie over patiëntenstops ook steeds terugkomen. Daarom heb ik vorig jaar met ziekenhuizen en met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg afspraken gemaakt dat dat niet meer via de media mag gebeuren. Als blijkt dat instellingen niet uitkomen met het budget (doordat er bijvoorbeeld meer patiënten komen of door een complexere zorgvraag), gaan ze daarover tijdig in gesprek met de zorgverzekeraars. Komen ze er samen niet uit, dan kunnen ze naar een speciale geschillencommissie. En je stapt dan dus niet naar de media. Dat heb ik met de sector afgesproken. En wat gebeurt er? Over de rug van patiënten kondigt Emergis via de media een patiëntenstop aan. Dat kan en mag nooit. Ik vind het al heel erg als ziekenhuizen dat doen, maar helemaal erg als instellingen voor geestelijke gezondheidszorg dat doen. Want het gaat hier om kwetsbare mensen die de stuipen op het lijf worden gejaagd.’’

Nederlandse Zorgautoriteit

SP-Kamerlid Nine Kooiman wees er op dat instellingen zoals Emergis met hun rug tegen de muur staan in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. ,,Ze praten als brugman en krijgen nul op het rekest bij zorgverzekeraars.’’