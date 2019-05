Minister praat met Zeeland over tekort specialisten

Drie mannen met inbrekers­spul­len aangehou­den in Vlissingen

11:46 VLISSINGEN - Drie mannen uit Terneuzen, Vlissingen en Middelburg zijn zaterdagavond kort voor middernacht in de Spuistraat in Vlissingen aangehouden. Ze reden in een auto die vol inbrekerswerktuigen lag: handschoenen, tangen, een schroevendraaier, een slijptol en een zogenoemde lock pic set.