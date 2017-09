Minister: onmogelijk om alle scheepswrakken te onderzoeken

De minister zegt ook dat het nooit mogelijk zal zijn om alle locaties intensief te onderzoeken. ,,Onderzoek onder water is daar te kostbaar voor en bovendien is het de vraag wat we met zoveel vondstmateriaal zouden moeten.'' Bussemaker zegt dat het alleen al om die reden zinvol is om keuzes te maken.

De minister vindt overigens dat er verspreid over Nederlandse musea al heel veel aandacht is voor maritiem erfgoed. In dat verband noemt Batavialand in Lelystad, Romeinse schepen die tentoongesteld zullen worden in het Archeon en aandacht voor de handelsvaart in de Gouden Eeuw in het Muzeeum in Vlissingen.