Minister: niet getreuzeld met onderzoek pulsvisserij

Nederland­se trucker rijdt in op file richting Antwerpen en overlijdt

18:44 KEMZEKE (BEL) - Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de E34 in Kemzeke, enkele kilometers onder de Zeeuws-Vlaamse grens. De trucker reed in op een file en botste vol op een Duitse vrachtwagen. De chauffeur had geen schijn van kans.