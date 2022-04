Minister Micky Adriaansens is in Vlissingen niet bang om vuile handen te maken

Video Fruit van de Wellehof is gezegend; ‘Hier staat de stilte centraal’

NOORDWELLE - De allerbeste appels en peren groeien straks in de Wellehof. Emeritus dominee Piter Goodijk had zaterdag nog één keer kwast, wijwater en zijn bekende dosis humor uit de kast gehaald om de jonge aanplant van de nieuwe hoogstamfruitboomgaard van Noordwelle in te zegenen. ,,Want in de tuin is het allemaal begonnen, in de Tuin van Eden. En nu wordt het de Tuin van Heden.”

