Minister Grapperhaus praat met bedrijven in Zeeland over drugssmokkel en criminaliteit

Ondermijning was het thema waarvoor de CDA-Statenfractie ‘hun’ eigen minister had uitgenodigd. Ondermijning op het platteland en ondermijning door drugssmokkel in de zeehavens. Op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat kwam zo ook het tekort aan zoet water aan de orde. Inkomens van agrariërs komen daardoor onder druk te staan. Een boer in geldnood is een aantrekkelijke partij voor criminelen die hun schuren en loodsen willen gebruiken voor het kweken van wiet, fabricage van synthetische drugs of opslag van contrabande.