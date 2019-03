Minister Grapperhaus: Drugsverkenners in containerhavens strenger aanpakken

Marten Hemminga stopt bij Het Zeeuwse Landschap: ‘Natuurlijk boeren wordt de uitdaging’

7:00 WILHELMINADORP - Breng de natuur terug in de landbouw. Die - wat hem betreft vurige - wens laat Marten Hemminga na in de Stichting Het Zeeuwse Landschap, de organisatie waarvan hij bijna twintig jaar directeur-bestuurder was. Morgen, woensdag, neemt hij afscheid tijdens het minisymposium 'Waarden van het Zeeuwse landschap', vanaf 13.30 uur in de burgerzaal van het voormalige stadhuis in Middelburg.