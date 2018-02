Minister: GenX bij zuivering Bath geen gevaar

In het water dat de zuivering bij Bath loost op de Westerschelde, werden in december sporen van GenX gevonden. De zuivering wordt beheerd door waterschap Brabantse Delta.



De minister zegt dat er 'in geen geval een risico' geweest, aangezien de gemeten concentraties GenX zeer laag waren. De chemische stof, die wordt gebruikt bij de productie van teflon, bleek afkomstig te zijn van het bedrijf Chemours in Dordrecht. Via Afvalstoffen Terminal Moerdijk was het bij Bath beland.