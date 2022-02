Minister fietst en vaart langs projecten compensatiepakket: 'Dit staat in Den Haag bovenaan de agenda’

Wethouder Maas: Nadenken over nieuwe woonvormen in die grote buitens

DOMBURG - Willen we nog dat er in het buitengebied grote gebouwen verrijzen die bestemd zijn voor het gebruik als tweede woning? De Veerse wethouder Chris Maas (PvdA/GL) stelt die vraag en vindt dat er eens goed nagedacht moet of het niet beter is te bouwen voor een andere doelgroep. ,,Want ik zie liever dat twaalf starters daar kunnen wonen dan dat er gebouwd wordt mensen die daar een tweede woning willen.”

