Minister De Jonge rijdt naar geboorteplaats Bruinisse voor prikprimeur AstraZeneca

Bewogen start voor Zeeuwse ambassa­deur in Spanje: ‘Een ijsbaan vol doodskis­ten, dat maakt indruk’

20:04 MIDDELBURG - Hij woonde in Brussel en Athene en zit nu in Madrid. Maar als hij in Middelburg is, voelt dat als thuiskomen voor Jan Versteeg. De Nederlandse ambassadeur in Spanje heeft een bewogen jaar achter de rug.