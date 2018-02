Minister Bruins bezoekt voetbalvereniging Zeelandia Middelburg

Dat heeft de club bekend gemaakt. De minister maakt tussen 18.15 en 20.00 uur kennis met de vereniging, ervaart de praktijk op het voetbalveld en gaat hij in het sponsorhome in gesprek met genodigden over thema’s als (amateur)sport en zorg.

Jeugdteams

Het werkbezoek begint met een korte presentatie van de vereniging, met aandacht voor de sociale en sportieve facetten van de club. Tussen 18.45 en 19.15 uur maakt de minister een ronde over de velden, waarbij hij de trainingen van twee jeugdteams (jongens en meiden) bekijkt en in gesprek gaat met de trainers en spelers. In het clubhuis maakt hij kennis met de bridgers, die eveneens lid zijn van de vereniging.