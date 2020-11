Minister blijft doof voor roep om tolvrije tunnel

Nog even en Scharendij­ke doet ook weer helemaal mee: Grevelin­gen­dorp ondergaat verjon­gings­kuur

18:30 SCHARENDIJKE - ,,Het is nu even een rotzooi, en misschien vervelend voor omwonenden. Maar als het straks klaar is, krijg je er een prachtig parkje voor terug.” Voorzitter Tanny de Rooij van de dorpsraad Scharendijke ziet met voldoening hoe het saaie Bethlehemplein aan zijn metamorfose is begonnen. Stap één van een heel pakket aan plannen om het Grevelingendorp een beetje op te poetsen.