Minister bezorgd over leerlingendaling in krimpregio's

VLISSINGEN - Onderwijsminister Arie Slob maakt zich grote zorgen over de afname van het aantal leerlingen in krimpregio's, zoals Zeeland. ,,Leerlingendaling gaat onherroepelijk leiden tot het sluiten en fuseren van scholen.”

Hij schrijft dat in zijn antwoord op vragen van het Zeeuwse Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66) en diens partijgenoot Paul van Meenen. Zij trokken aan de bel bij de bewindsman, naar aanleiding van uitspraken van voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad.

De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs vreest dat middelbare scholen verdwijnen in zeker tien krimpregio's, waaronder Zeeland. De kans bestaat dat leerlingen daardoor in de toekomst meer dan 20 kilometer moeten reizen om naar school te kunnen.

Leefbaarheid

Minister Slob deelt de zorgen van Schonis en Van Meenen. Maar het probleem van leerlingendaling gaat verder dan het onderwijs en kan dus ook niet alleen door het onderwijs worden opgelost, zegt hij. ,,Het gaat ook over de leefbaarheid van de regio.”

Een voorbeeld: goed openbaar vervoer is noodzakelijk om het onderwijs bereikbaar te houden. Slob bekijkt samen met zijn collega Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), provincies en gemeenten of een gezamenlijke aanpak mogelijk is.

Tegelijkertijd wil Slob dat schoolbesturen tijdig actie ondernemen. Er zijn ‘accountmanagers’ aangesteld die scholen bijstaan en in een aantal regio's zet hij een 'procesbegeleider’ in om te zorgen voor goede oplossingen.

Samenwerking

Scholen moeten verder kijken dan hun eigen belang, vindt Slob. Door samen te werken kunnen zij het onderwijsaanbod langer in stand houden. Zo heeft het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen recent de handen ineengeslagen.

Overigens betekent sluiting van scholen lang niet altijd dat leerlingen meer dan 20 kilometer moeten fietsen, aldus de minister ,,In veel gevallen is een andere school op kortere afstand bereikbaar.”

Uit de cijfers die hij presenteert blijkt dat tussen 2009 en 2018 het aantal leerlingen in Zeeland, met uitzondering van Walcheren, met 12 procent is gedaald. Alleen in Zuid-Limburg (14 procent) en in de Achterhoek (18 procent) was de afname nog sterker.

In de rest van het land valt de leerlingendaling tot nu toe mee, constateert Slob. Maar de komende 10 jaar zal het aantal leerlingen in bijna het hele land afnemen, waarschuwt hij. Wat dat betekent voor het aantal schoolvestigingen is volgens hem ‘moeilijk te voorspellen'.

Technisch vmbo

De minister wijst ook op de extra gelden die hij beschikbaar heeft gesteld om te zorgen voor voldoende aanbod van technisch vmbo. Verder denkt hij na over ‘gerichte maatregelen om scholen in dunbevolkte gebieden extra te ondersteunen'.