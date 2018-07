Minister bezoekt jongerencamping in Scharendijke

SCHARENDIJKE - Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bezoekt woensdagnamiddag jongerencamping Duin en Strand in Scharendijke. Doel van het werkbezoek, waarbij ook andere plekken in Zeeland worden aangedaan, is om een beeld te krijgen van het politiewerk in de provincie.

Camping Duin en Strand richt zich speciaal op jongeren tussen 15,5 en 21 jaar en adverteert met de mogelijkheid daar bij de tent, 'in de privésfeer' dus nog binnen de kaders van de wet, zwakalcoholische drank te gebruiken. Sinds de aanscherping van de horeca- en drankwet zijn er in Zeeland nog maar twee jongerencampings over.

Drugs

Campingeigenaar Gerard Cobussen maakt zich meer zorgen over het drugsgebruik van jongeren dan over drank. ,,Het is eigen aan de leeftijd: die van grenzen verkennen en experimenteren in hun race naar volwassenheid." Hij schat dat in 75 procent van de tenten drugs aanwezig zijn. ,,Gisteren heeft de politie nog twee jongens meegenomen die met harddrugs liepen." Als het om softdrugs gaat, grijpt de politie alleen in bij handelshoeveelheden, zegt de campingeigenaar.