Minister: ‘Alleen Zeeuwen korting geven in de Westerscheldetunnel is discriminatie’

Het huidige kabinet ziet geen kans de Westerscheldetunnel eerder tolvrij te maken dan in 2030. Dan wordt in Nederland het rekeningrijden ingevoerd. Half februari kreeg minister Harbers het daarover aan de stok met de Tweede Kamer, die eerder uitsprak dat de tunnel zo snel mogelijk tolvrij moet worden gemaakt. Kan het dan niet alleen voor de Zeeuwen, wilde Kamerlid Chris Stoffer (SGP) weten. In Zeeland pleit de Partij voor Zeeland al jaren voor die optie.

Geen registratie op basis van kentekens

Nee, dat kan niet, schrijft Harbers in een brief die maandag naar de Kamer is gestuurd. Volgens hem is dat in strijd met het Europese verdrag waarin is vastgelegd dat discriminatie op basis van nationaliteit is verboden. Duitsland wilde drie jaar geleden een wegenvignet invoeren voor buitenlandse auto's. Het Hof van Justitie van de Europese Unie stak daar een stokje voor omdat registratie op basis van kenteken niet mag. Het is wel mogelijk om korting te geven aan frequente gebruikers, maar dat gebeurt al bij de Westerscheldetunnel.