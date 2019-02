Minister accepteert verbod op pulsvisserij niet zonder slag of stoot

ANALYSE De klok tikt in het nadeel van de pulskorvis­sers

9:00 Je kunt van alles vinden van Bloom, de Franse plaaggeest van de Nederlandse pulsvissers, maar ze slaagde er afgelopen week weer in de toon in dit hoofdpijndossier te zetten.Een juridische afdeling van de EU heeft de Europese Commissie aangeraden te onderzoeken of Nederland regels heeft overtreden. Hierom had de milieuorganisatie gevraagd. ‘Victoire majeure d’étape’, juichte Bloom, die het verzet tegen de pulsvisserij coördineert.