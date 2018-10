Minderjarigen in Terneuzen krijgen het vaakst jeugdzorg

Zeeuwse nuchter­heid is SGP niet vreemd

7:30 DEN HAAG - Hoe Zeeuws is de SGP? De partij, die vrijdag in Middelburg viert dat ze daar 100 jaar geleden is opgericht, heeft geen Kamerleden uit Zeeland. Maar met drie Zeeuwen als fractiemedewerker is de inbreng van de provincie in Den Haag toch groot.