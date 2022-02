Minder zoenen, handen wassen en tafelen op afstand: corona gaat, maar dit mag blijven, zeggen de Zeeuwen

UITSLAG ENQUÊTEZeeuwen vonden de coronamaatregelen streng, maar nodig. Vandaag vervallen bijna alle coronamaatregelen en daarom rest ons de vraag: moet het mondkapje blijven, willen we weer op kantoor werken, gaan we weer naar verjaardagen en wat doen met de drie Nederlandse zoenen. Een peiling onder onze lezers.

Bijna 1200 lezers vulden de enquête in. De verhouding man/vrouw was nagenoeg gelijk. Bijna 90% van de respondenten woont in Zeeland en het gros (52,1%) valt in de leeftijdscategorie 45-64 jaar. Opvallend is de grote eensgezindheid over zaken als de anderhalve meter, begroetingen, die verkouden collega die naar het werk wil komen en al dergelijke, typische corona-zaken. Corona is voorbij, althans: er is geen reden meer voor ingrijpende maatregelen, is het brede gevoelen (63,6%). Overigens vond nog niet één op de tien dat die maatregelen volstrekt onnodig waren. En verder:

Zo snel mogelijk weer feesten, desnoods met een test, zegt 10,4% van de respondenten

Wouter van Koppen (20) uit Zonnemaire verheugt zich op de aankomende festivals. Hij heeft zelfs al kaartjes voor Harmony of Hardcore. ,,Ik vind het goed dat alles weer open gaat. Jammer dat ik alsnog moet testen, maar ik heb het er wel voor over.” Voor ruim zestig procent van de ondervraagden is het helemaal geen issue: die gingen toch al nooit naar festivals.

Vinden we de grotere afstand tussen de tafels wel prettig? Ja, zegt 72,9%

Brasserie De Kaoie in Zierikzee is in coronatijd flink uitgebreid en nu wel twee keer zo groot. De tafels blijven in de ruime opstelling staan. Mark van den Hoek van De Kaoie: ,,We merken dat de gasten dat prettiger vinden, dus het blijft zo. Ook voor het personeel is het veel overzichtelijker. Nu de QR-code wordt afgeschaft, verheugen wij ons op het ontvangen van grote groepen. Heel fijn dat iedereen weer welkom is.”

Volledig scherm Dermatoloog Dick van Gerwen van Dermateam. © Pix4Profs/Marina Popova

Handen wassen? Blijf ik doen, zegt 31,7%

Dermatoloog Dick van Gerwen van Dermateam in Middelburg blijft het doen. Althans, na ieder lichamelijk contact. ,,Dat deden wij ook precorona al, volgens de voorschriften die in ziekenhuizen en de poliklinieken gelden. Maar daarbuiten is het niet altijd nodig. De mens is van nature bedekt met bacteriën. Alleen al op de huid, een halve kilo. Dat zijn vriendelijke bacteriën, die je afweer zelfs ondersteunen. Handen wassen doe je na toiletbezoek of als je vieze dingen hebt aangepakt waar ziekteverwekkende bacteriën of virussen op kunnen zitten. Bijvoorbeeld, als om je heen zieke mensen zijn of als je in vreemde landen bent met bacteriën die voor jouw lichaam onbekend zijn.”

Moderne ontsmettende gels tasten je huidbarrière niet aan, zegt Van Gerwen. Kies dan wel voor een ontsmettende gel met verzorgende glycerine, tipt de dermatoloog, en niet een lotion op basis van alcohol. ,,Die drogen je huid enorm uit.”

Verkouden collega? Snotteren doe je maar thuis, zegt 63,9%

Maar daar denken zelfs sommige medici toch anders over. Dermatoloog Dick van Gerwen van Dermateam: ,,Voor corona is een protocol, voor griep en verkoudheden niet. Als het geen corona is, doe je maar gewoon wat je vroeger deed. De een werkt dan door, de ander blijft thuis.”

Ik ben het mondkapje meer dan zat, zegt 60,6%

...maar in het OV moet je er voorlopig toch een op. OV-NL heeft het kabinet verzocht het besluit te heroverwegen, er zijn al kamervragen gesteld. Laura Steur, manager communicatie bij Transdev, het moederbedrijf van Connexxion, ziet dat de bereidheid om een mondkapje te dragen afneemt. ,,Dat was al een tijdje gaande, maar met de afschaffing van de maatregelen is die nog verder afgenomen. Het is lastig om aan reizigers uit te leggen waarom het mondkapje nog nodig is in het OV. Zeker als ze onderweg zijn naar een voetbalwedstrijd met tienduizenden bezoekers, waar geen mondkapje gedragen hoeft te worden. Ook vergeten veel reizigers een mondkapje mee te nemen, omdat het nergens anders meer hoeft.” Steur hoopt dat de mondkapjesplicht ook in het OV snel verdwijnt en dat daarmee de discussie verstomt.

Familiebezoek mag weer. Maar niet te massaal, zegt 56,1%

Voor Petra Smid uit Oosterland daarentegen geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De Oosterlandse had tot voor kort acht kinderen in huis. Daarvan is er nog maar één over, de rest is uitgevlogen. Op hoogtijdagen als Sinterklaas en Kerstmis keert iedereen terug op het nest, mét aanhang. ,,Dan zijn we met meer dan twintig. Ik heb altijd gezegd: Kerstmis vieren zonder mijn kinderen, dat bestáát voor mij niet. We zijn ook tijdens corona steeds bij elkaar gekomen. Alleen mijn moeder hield een beetje afstand, vanwege de risico’s. Familie is gewoon veel te belangrijk.”

Volledig scherm Petra Smid © Petra Smid kan niet zonder haar familie, ook niet in coronatijd.

Die drie zoenen hoeven van mij nooit meer terug te komen, zegt 61,9%

,,Eén is voor mij voldoende”, bevestigt Petra Smid uit Oosterland. ,,Liever een knuffel dan dat gelebber op je wang. Ook als het om familie of goede vrienden gaat.”

...en hou maar lekker afstand, al hoeft dat niet per se 1,5 meter te zijn, zegt 54,7%

Henny Wal Wieringa uit Middelburg: ,,Een beetje afstand is wel prettig, maar dat hoeft geen anderhalve meter te zijn. Het is niet fijn als mensen in je nek staan te hijgen. Die coronamaatregel had zo zijn voordelen, al was de aanleiding natuurlijk niet prettig. Ik ging ook altijd al zo vroeg mogelijk naar de supermarkt omdat het dan minder druk was. Een beetje voorzichtiger met elkaar omgaan, dat mag er wel in blijven. Alleen, dat hoeft Rutte me dan niet meer te vertellen. Dat ik maak ik voortaan wel zelf uit!”

Dit vonden we er ook nog van ‘Corona heeft ons een spiegel voorgehouden. Helaas is daar in te zien dat de saamhorigheid, tolerantie en verdraagzaamheid ver te zoeken zijn. De afgelopen twee jaar waren voor IEDEREEN heel zwaar. Niet specifiek voor bepaalde groepen. Het heeft ons verder uiteen gedreven dan ooit.’ • ‘Coronamaatregelen hebben een wig gedreven tussen mensen.’ • ‘Door halfslachtig beleid van de regering heeft zij zelf twijfel en verdeeldheid gezaaid bij de bevolking.’ ‘De normale jaarlijkse griep werd door alle coronamaatregelen ook sterk teruggedrongen. Erg positief!’ • ‘1 voordeel van de corona regels, rust.’ • ‘Ik vond het fijn dat alle maatregelen er waren. Het gaf structuur aan de maatschappij. Zoals het reserveren in de sportschool. Jammer dat het niet meer hoeft het zal op sommige momenten weer voor grote drukte zorgen.’ • ‘Soms een beetje aanpassen, maar over het algemeen prima mee te leven. Kijk eens naar de ontwikkelingslanden of landen met politieke of religieuze spanningen. Dan hebben we helemaal niets te klagen (gehad).’ • ‘Ik denk dat afstand bewaren, goed ventileren, en/of mondkapje dragen en vooral GEEN handen schudden goede maatregelen zijn om besmettingen in te perken. En uiteraard niet hoesten, proesten, schreeuwen enz. in elkaars gezicht’.’ ‘Handhaving was ronduit slecht.’ • ‘Als er regels zijn moeten mensen zich er ook aan houden.’ • ‘Verplichting werd lang niet altijd opgevolgd (bijv. mondkapjes dragen in supermarkt) en er werd ook niet op gecontroleerd. Jammer!’ • ‘Nederlanders wíllen dat de overheid maatregelen neemt, maar zodra ze er zijn, wil men ze niet opvolgen. Simpele dingen, die snel kunnen helpen, moeten eerst 100% onderbouwd worden voordat men overweegt eraan mee te doen. Logica telt niet in Nederland.’ ‘Nooit meer een corona toegangsbewijs!!!’ • ‘’Ben blij dat het leven weer normaal wordt.’ • ‘Ik wil helemaal van die vreselijke, onnodige mondkapplicht af, ook in het OV. Met zo’n vreselijke muilkorf ga ik dus niet met het OV en pak maar de auto. Ik zou willen dat er wettelijk wordt vastgelegd dat er nooit en nooit meer een verplichte muilkorf mag komen.’ • ‘Ik vind dat zulke drastische maatregelen de mensen schade hebben berokkend. Kinderen vooral, voor sociaal emotionele ontwikkeling. Scholen mogen nooit meer dicht!’ ‘Je kan uit angst voor corona de rest van je leven wel als speldenkussen blijven fungeren, maar welvaartsziektes als stress, obesitas, luchtvervuiling, hart- en vaatziektes zijn veel dodelijker. Zolang de mens zo blijft klooien in zijn leefomgeving zullen zoönoses terugkeren. Als wij deze zgn. welvaart willen behouden zullen we ook infectieziektes als corona en -de nu nog niet dodelijke- vogelgriep moeten accepteren. Willen we het anders dan zullen we ons eerst eens heel erg achter de oren moeten krabben.’