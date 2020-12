Minder Zeeuwse huwelijken in 2020 door coronavirus

1500 kilometer fietsen langs dichte poppodia, alles voor de livemuziek

30 december MIDDELBURG - Later dan gepland, en met een ontstoken enkel, heeft Stefan School woensdagavond een bliksembezoek gebracht aan poppodia De Spot in Middelburg en ‘t Beest in Goes. In ruim een week fietst hij langs alle Nederlandse popzalen en fotografeert hij de dichte deuren.