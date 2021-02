Minder Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam

Oppassen als je de weg op moet; pekel inrijden duurt langer door minder verkeer

5 februari MIDDELBURG - We krijgen dit weekend sneeuw en ijzel en dus wordt het glad. Provincie, gemeente en Rijkswaterstaat staan klaar om de wegen begaanbaar te maken. Maar door corona is dat een zwaardere kluif dan in andere jaren. Er rijdt immers minder verkeer om het zout in te rijden en dus is het oppassen geblazen voor wie toch de weg op moet.