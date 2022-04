Minder Zeeuwse busritten door hoog ziekteverzuim bij chauffeurs

Hij reageerde vrijdag op vragen van Statenlid Alex de Burger (SP). Die kwam met voorbeelden van een oudere dame die in Terneuzen een uur had staan wachten op een bus en een reiziger die op het nippertje de een-na-laatste bus haalde, terwijl de laatste was uitgevallen.

Het ziekteverzuim onder de chauffeurs van Connexxion is hoog, erkende Van der Maas. Onder meer vanwege Covid zitten er veel ziek thuis of in quarantaine, overigens niet alleen in Zeeland. Het probleem speelt ook bij inhuurbedrijven en uitzendbureaus. Van der Maas: ,,Er zijn eenvoudigweg geen chauffeurs te vinden. Overigens wordt ook kantoorpersoneel zo veel als mogelijk ingezet als chauffeur."

Het gevolg is dat ritten uitvallen. In februari ging het om 69 ritten. Dat valt nog mee op een totaal van 35.891 busritten. Vorige maand moesten nog veel meer ritten worden geschrapt: 357 van de 37.290, oftewel bijna een procent. ,,Dat is uiterst vervelend voor de reizigers", stelde Van der Maas. ,,En die uitval blijft nog wel even."

In de meeste gevallen moeten reizigers wachten op een volgende bus. Als de laatste bus vervalt, mag de reiziger op kosten van Connexxion een taxi bestellen. De ritten die uitvallen worden in mindering gebracht op de vergoeding van 15,7 miljoen euro die de provincie jaarlijks overmaakt aan de busvervoerder.