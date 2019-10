Minder Zeeuwen verdacht van misdrijf

Vergeleken met 2010 is in alle Zeeuwse gemeenten sprake van een sterke afname van het aantal geregistreerde verdachte personen, blijkt uit cijfers van het CBS. Per 10.000 inwoners werden in 2010 nog 153 mensen verdacht, vorig jaar waren dat er nog 89. Naar verhouding werden vorig jaar in Vlissingen de meeste mensen aangehouden (142 per 10.000 inwoners), gevolgd door Terneuzen (114 per 10.000). In Veere (45 per 10.000) en Kapelle (59 per 10.000) waren de minste verdachten.