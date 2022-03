Minder Zeeuwen kunnen bloed doneren omdat ze besmet zijn met corona

Elk mens heeft er vier tot zes liter van: bloed. Dat het belangrijk is, hoeven we niet uit te leggen. Bloed zorgt dat je lichaam op contante temperatuur blijft, voert zuurstof en voedingsstoffen aan. En, ook niet onbelangrijk, het voert afvalstoffen af. Hoe belangrijk bloed ook voor ons is, toch kunnen we er iets van missen. Puur omdat het lichaam steeds weer nieuw aanmaakt. Dus kunnen we er ook iets van afstaan.