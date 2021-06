Minder vaccinaties in Reimerswaal en Tholen, maar GGD is niet ongerust

Update Zeeuwen moeten voorlopig naar Rotterdam of Breda voor corona-toe­gangstest

30 mei GOES - Zeeuwen die naar een sociale, culturele of sportieve activiteit of evenement willen waarvoor een negatief testbewijs nodig is, kunnen zich momenteel niet in eigen provincie laten testen. De website testenvoortoegang.org verwijst hen naar Rotterdam of Breda als dichtstbijzijnde locatie.