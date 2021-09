Minder treinen door wisselstoring

Ouders mogen eindelijk weer - voorzich­tig - de school in: ‘Ik wil de werkjes in de klas zien’

25 september GOES - Even een knutselwerkje bewonderen in de klas, of kijken aan welke tafel je kind zit. Dat is al ruim anderhalf jaar onmogelijk voor ouders van basisschoolleerlingen. Suzanne Rijk uit Goes is door het coronavirus zelfs nog nooit in het schoolgebouw van haar kinderen geweest. ,,Je hebt geen idee bij wie ze in de klas zitten, en welke ouders bij de kinderen horen.”