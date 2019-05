Minder slachtoffers op Zeeuwse wegen van waterschap

Bewoners appartemen­ten in Oostkapel­le geschrok­ken na vondst dode vrouw. ‘Ze was lief.’

28 mei OOSTKAPELLE - Parc Zonnehove in Oostkapelle ligt er ogenschijnlijk vredig bij. Toch is een deel van de bewoners van de 100 appartementen bang. Want zolang de politie niet weet wie vrijdag een bewoonster om het leven heeft gebracht, heerst onzekerheid op het appartementencomplex. ,,Het was een lieve vrouw. Wie heeft dit gedaan en waarom?”