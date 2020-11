Minder nieuwe besmettingen in Zeeuwse verpleeghuizen

De meeste nieuwe besmettingen waren in de gemeente Tholen. Daar werden 6 cliënten positief getest op corona. Verder waren er nieuwe besmettingen in verpleeghuizen in de gemeenten Hulst (5) en Terneuzen (4). Tijdens de tweede coronagolf zijn in totaal 79 cliënten in Zeeuwse verpleeghuizen besmet geraakt. Van hen zijn er 8 overleden en 39 hersteld van de infectieziekte.