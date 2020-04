Minder klanten, maar wel mensen die gerichter winkelen op tweede paasdag

VIDEO Verkopers trampoli­nes springen gat in de lucht

16:34 VLISSINGEN - Sinds de scholen dicht zijn is het booming business voor de verkopers van buitenspeelmateriaal. De trampolines zijn niet aan te slepen. Eind april, begin mei verwacht Cor Stouten weer een volgende zending. Uit China, gemaakt in opdracht van Nederlandse fabrikanten. Stouten zit er, figuurlijk dan, om te springen, want sinds de scholen dicht zijn, regent het bestellingen. Niet alleen bij Buitenspeelgoed Stouten in Vlissingen, ook zijn collega's in de rest van het land draaien op volle toeren.