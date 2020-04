Minder kijkers, meer kopers van fitness-apparaten

Minder kijkers, meer kopers. Dat is het beeld bij Fiets & Fitness XXL by Jeremiasse. De zaak aan de Van de Spiegelstraat, vlak bij het station in Goes, is één van de grootste in zijn soort in de provincie. Op de vierduizend vierkante meter winkeloppervlakte is het niet zo druk als anders. Dat wil niet zeggen dat de verkoop een duikvlucht heeft genomen. Schijn bedriegt. ,,De aanloop is inderdaad wat minder. De recreatieshoppers zijn er niet. Maar wie nu binnenkomt, die koopt ook”, zegt Marten Jeremiasse.