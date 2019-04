Minder inbraken in Zeeland, Walcherse panden vaakst doelwit

VLISSINGEN - In het eerste kwartaal van 2019 vonden er in Zeeland 165 inbraakincidenten plaats. Dit is een afname van 15,8 procent vergeleken met dezelfde periode in 2018. Deze conclusie trekt het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC), dat onderzoek deed naar Zeeuwse inbraken op basis van de meest recente nationale cijfers van de politie. Op Walcheren is het inbrekersgilde het actiefst.

In 48 gevallen bleef het tot een poging tot inbraak, en slaagden de inbrekers er niet in ook echt binnen te dringen.

In absolute aantallen vonden de meeste incidenten plaats in Middelburg (32) en Vlissingen (29). Relatief gezien hadden inbrekers vaker succes in Vlissingen. Hier konden criminelen in bijna 76 procent van de gevallen (22 keer) de woning binnendringen. In Middelburg ligt dat percentage op bijna 69 procent (ook 22 gevallen).

Grootste risico in Veere

Wanneer het aantal inbraken wordt afgezet tegen het inwoneraantal, blijkt het relatieve risico op inbraak het hoogst te zijn in Veere. Er vindt hier per 1.000 inwoners 243,7 procent vaker een inbraak incident plaats dan gemiddeld in Zeeland. Ook in Middelburg (153,5 procent), en Vlissingen (151 procent) is er een verhoogd risico op inbraak. De kans op een inbraakpoging is daarentegen het laagst in Reimerswaal (-58,9 procent) en Schouwen-Duiveland (-51,9%).