Minder hardrijders op Zeeuwse wegen, maar meer in de tunnel

De route door de Westerscheldetunnel is de enige in Zeeland waar trajectcontrole wordt gehouden. De toegestane snelheid is 100 kilometer per uur. De stijging van het aantal hardrijders is deels toe te schrijven aan het eveneens groeiend aantal passanten, al loopt dat relatief gezien wat minder snel op. Bovendien is een rechtstreeks verband ook niet aan te tonen, want twee jaar geleden was het aantal hardrijders juist nog duizend hoger.