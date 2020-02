Minder goederentreinen op spoor Zeeland

De daling komt volledig voor rekening van de haven in het Sloegebied, blijkt uit cijfers van railnetbeheerder Prorail. Daar werden minder goederen vanuit de Kanaalzone overgezet op treinen. Ook het aantal autotreinen naar Vlissingen nam af. Mogelijk is dat het gevolg van dalende autoverkopen in Europa en onzekerheid over de Brexit. Vooral auto's van het merk Ford worden via Vlissingen naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd.

Suikerterminal

Het aantal goederentreinen in de haven van Vlissingen daalde zo van 3300 in 2018 naar 2850 in 2019. Een terugval met 450 railtransporten. In de Kanaalzone is echter sprake van een plus. Daar reden 300 goederentreinen meer dan in 2018. Onder meer de Zeeland Sugar Terminal in Westdorpe zorgde voor extra vervoer over het spoor. Door de grotere terugval in Midden-Zeeland daalde het tonnage dat per trein is vervoerd van 6 naar 5,7 miljoen.