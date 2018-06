Minder geld uit Den Haag voor Zeeland

Voor Zeeland betekent dit dat er dit jaar nog een extraatje van 2 ton is, maar dat vanaf volgend jaar rekening moet worden gehouden met een verlaging van de uitkering uit het Provinciefonds. In 2019 is het 4 ton minder, in 2020 bijna een miljoen, in 2021 ruim anderhalf miljoen en in 2022 ruim 2,6 miljoen. Dat betekent niet dat de provincie in de problemen komt, want de toekomstige begrotingen hebben een stelpost om rekening te houden met schommelingen in Haagse budget. Door die stelposten te verlagen, wordt de Rijksbezuiniging tot en met 2022 opgevangen.