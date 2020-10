Minder besmettingen in Zeeuwse verpleeghuizen

Blokhutten op Goese Markt mogen eerder neergezet - als corona tenminste meewerkt

16:42 GOES - Zodra de horeca weer open gaat na de lockdown mogen de blokhutten op de grote Markt in Goes worden opgebouwd. Dat is (als het meezit) eerder dan andere jaren en één van de steuntjes in de rug voor de Goese horecaondernemers.