Minder besmettingen in meeste Zeeuwse gemeenten

Column Wendy Wagenmakers En zo stond Team Trump te pruttelen tussen een crematori­um en een dildoshop

10 november Dus toen Donald Trump een big press conference aankondigde bij het Four Seasons Hotel, bleek dat niet de goudomrande wolkenkrabber waar je voor 9500 dollar per nacht in de presidentiële suite uitkijkt over de skyline van Philadelphia, maar een aftands tuincentrum aan de rand van de stad. En zo stond de Republikeinse advocaat Rudy Giuliani even later onzin te pruttelen voor een garagedeur, tussen een crematorium en een dildoshop.