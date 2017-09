Miljonair worden? Word boer in Sluis!

Zeeland in actie voor Sint-Maarten

11:22 VLISSINGEN - Vrijdag wordt een nationale actiedag gehouden om geld in te zamelen voor de slachtoffers van orkaan Irma op Sint-Maarten. De actiedag is een initiatief van het de Nederlandse Publieke Omroep en het Rode Kruis. Ook in Zeeland staan initiatieven op stapel. Gaat u ook iets doen? Laat het ons weten via een mailtje naar verslaggeving@pzc.nl.