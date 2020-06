Miljoenen voor proef met op afstand bedienbare haventrucks

Langer dan de Lange Jan: bouw van twee me­ga-stroommas­ten naast Vlakebrug is begonnen

19:36 VLAKE - Over vier maanden staan naast de Vlakebrug twee ‘torens’ die hoger zijn dan de Lange Jan van Middelburg en de romp van de televisietoren in Goes. Ondanks dat je die gevaartes straks echt niet over het hoofd ziet, zullen ze niet onbekend voorkomen. Het worden namelijk kopieën van de hoogspanningsmasten die al ten zuiden van de brug staan.