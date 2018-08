Miljoenen brokkelsterren in de Oosterschelde

Landbouwbe­drijf Vervaet in Biervliet geschokt door overlijden werknemer (39)

14:41 BIERVLIET - Landbouwmechanisatiebedrijf Vervaet in Biervliet is geschokt door het ongeval van afgelopen dinsdag, waarbij de 39-jarige Werner van Driessche uit Kuitaart om het leven kwam. Maandag is de uitvaartdienst in Lamswaarde.