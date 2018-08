Miljoen voor aanpak oude Zeeuwse woningen

Het is de zevende keer dat er subsidie wordt verleend in het kader van de regeling Provinciale Impuls Wonen (PIW), ook wel het Zeeuwse sloopfonds genoemd. Dit jaar zijn daarvoor in totaal 62 aanvragen ingediend. Daarvan zijn 37 projecten gehonoreerd. Vaak gaat het om één woning of het samenvoegen van twee naast elkaar geleden woningen, maar soms om de aanpak van een reeks huizen, zoals aan de Geslechtendijk in Sint Jansteen, de Tramstraat in Sas van Gent, een aantal straten in Axel, de Prins Mauritsstraat in Oostburg en de Romerswaalestraat in Zuiddorpe.