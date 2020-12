Miljoen minder passages door de Westerscheldetunnel: mogelijk hogere tol in 2022

Straôcomités Burgh-Haamstede, Scharendij­ke en Seroosker­ke gooien de handdoek nog niet in de ring

9 december BURGH-HAAMSTEDE - Al drie van de zes straôritten voor 2021 zijn afgelast, maar in Scharendijke, Burgh-Haamstede en Serooskerke gooien ze de handdoek nog niet in de ring. De straôcomités van die drie Schouwse dorpen willen kijken of er toch nog een straô te organiseren valt.