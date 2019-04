Miljardensteun van de EU voor jonge boeren

ZorgSaam stopt 42 miljoen euro in groot­scheep­se renovatie

10:18 TERNEUZEN - ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen investeert 42 miljoen euro in een opknapbeurt van het ziekenhuis in Terneuzen en verpleeghuis De Stelle in Oostburg. In het ziekenhuis komen onder meer nieuwe operatiekamers.