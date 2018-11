Militairen oefenen op verschillende locaties in Zeeland

video Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is (waar­schijn­lijk) een edelhert!

15:14 BIERVLIET - In de polders tussen Biervliet en Driewegen zijn afgelopen zaterdag een of twee edelherten gezien. Vermoedelijk dan, want de foto’s en het filmpje zijn vaag, zoals dat ook altijd het geval is bij een vliegende schotel. Hoe dan ook, edelherten komen niet voor in deze streek.