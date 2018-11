Militaire vakbond: 'Zeeland radeloos’

Zes jaar geleden besloot de minister van Defensie het Korps Mariniers te verplaatsen van hun te krappe en verouderde kazerne in Doorn naar een nieuw te bouwen kazerne in Vlissingen. Binnen het Korps is weerstand tegen de voorgenomen verplaatsing.

De Vlissingse wethouder Albert Vader (PSR) en dagelijks provinciebestuurster Carla Schönknecht (VVD) hebben afgelopen dinsdag en donderdag met bijna alle Defensiewoordvoerders gesproken. De Zeeuwse bestuurders wilden, na maanden van commotie rond het project, een ‘helder beeld neerzetten van de stand van zaken’. Maandag praat de Vaste Kamercommissie Defensie verder over het project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De commissievergadering is ter voorbereiding van het debat over de Defensiebegroting dat over drie weken wordt gevoerd.

Dat Vader en Schönknecht ook bij de fractie van Denk aanklopten, toont volgens de militaire vakbond AFMP hoe wanhopig de Zeeuwse bestuurders inmiddels zijn. Volgens AFMP-bestuurder Arjen Rozendal is Denk ‘een niet serieus te nemen politieke partij, waar Defensie en het Defensiepersoneel niets aan heeft’.

Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk liet na afloop van het bezoek via Facebook weten dat wat hem betreft de met Zeeland gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Dat was voor de AFMP aanleiding om via twitter te melden: ,,Hoe radeloos moet Zeeland zijn om zelfs steun te halen bij Denk.”

Wethouder Vader laat de uitspraak van Rozendal voor rekening van de vakbondsman. ,,Het zegt meer over hen dan over ons. Het is lastig om emotie met feiten te bestrijden.”

Gedeputeerde Schönknecht zegt dat de Defensiewoordvoerders van alle fracties in de Tweede Kamer door de provincie en gemeente zijn benaderd. ,,Al deze partijen zijn democratisch gekozen en zij besluiten uiteindelijk over de kazerne. Wij hebben met bijna iedereen gesproken. Alleen bij de Partij voor de Dieren paste het niet in de agenda.”

Volgens Vader is veel aan de hand bij Defensie en hij begrijpt de emotie die leeft bij het personeel. ,,Maar er lopen allerlei zaken door elkaar en dat vertroebelt de discussie over de marinierskazerne.”

De Vlissingse wethouder verwacht dat uiteindelijk de kosten de beslissende factor zullen zijn voor het project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. Hoe hoog die kosten zijn wordt op zijn vroegst medio volgend jaar bekend.