Militair uit Middelburg opgepakt met vals geld

Beveland Wonen stelt reparatie­ver­zoe­ken uit als huurders gezond­heids­klach­ten hebben

11:23 Woningcorporatie Beveland Wonen neemt vanaf vandaag maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. ,,Bij het inplannen van reparatieverzoeken vragen we voortaan of huurders verkouden zijn, hoesten of koorts hebben”, zegt Reinier de Jonge, directeur Vastgoed en Bedrijfsvoering. ,,Is het antwoord ja, dan wordt het reparatieverzoek minimaal twee weken later ingepland.”