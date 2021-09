Milieuvriendelijk alternatief voor biefstuk? Mossels zijn heel duurzaam

monnikenwerk Reflectie­mo­ment en gedenkplek Covid in Nieuwe Kerk

4 september MIDDELBURG - Waar het coronavirus vandaan komt? Hoe de pandemie ons tekent? Wanneer het virus definitief verdwijnt? Het is allemaal onzeker en we hebben het ermee te doen. Hoe red je het als horecaondernemer? Als jongere, verpleegkundige, docent of nabestaande van een covid-slachtoffer? Is het ergste nu geweest? In de Nieuwe Kerk in Middelburg is er zondag 5 september 16 uur een moment van reflectie. Om ruimte te geven aan gedachten, om stil te staan en wie-weet-hoe bemoedigd door te gaan …