Milieudefensie: ‘Niet voor alle energie-intensieve bedrijven als Yara zal nog plek zijn in Nederland’

AMSTERDAM - Vereniging Milieudefensie heeft grote twijfels bij de wegen die kunstmestfabriek Yara in Sluiskil-Oost wil inslaan om in 2050 CO2-neutraal te kunnen opereren. Een fundamenteler vraagstuk is nog, stelt directeur Donald Pols, of voor alle energie-intensieve bedrijven als Yara wel toekomst is in Nederland.