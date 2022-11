Milieucommissie: onderzoek nodig naar effecten kabels windparken

,,Laat in het milieueffectrapport vooral zien wat de effecten zijn van de aanleg van de kabels voor bodem, oppervlaktewater, natuur, leefomgeving en archeologische en cultuurhistorische waarden", raadt de commissie de minister aan. Specifiek gaat het advies over de windenergiegebieden in de Noordzee Nederwiek 1 en 2. Voor de aanleg van ondergrondse kabels die de opgewekte elektriciteit aan wal moeten brengen in Borssele en op de Maasvlakte, in het havengebied van Rotterdam, zijn vergunningen nodig. Onderzoek naar de milieueffecten is daarvoor noodzakelijk.