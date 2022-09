Milde straffen voor handelaren in illegaal vuurwerk

MIDDELBURG - De vijf mannen, die maandag voor de politierechter in Middelburg stonden, mochten zich in de handen wrijven. Géén celstraffen van - volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie - negen maanden, maar taakstraffen variërend van 140 tot 240 uur en voorwaardelijke celstraffen. En dan ook nog eens lager dan de officier van justitie had geëist.

De mannen, onafhankelijk van elkaar, werden verdacht van het bezit van of de handel in illegaal, zwaar en - in handen van amateurs - gevaarlijk vuurwerk. Alles in de laatste maanden van 2020. Midden november kwam erbij de politie een tip binnen dat er in de loods van de 39-jarige Oostburger Leroy B. illegaal vuurwerk zou liggen. Er volgde een doorzoeking en daar werden 250 stuks levensgevaarlijke knallers, zoals cobra’s en scorpio’s aangetroffen.

Bij de 21-jarige C. van B. uit Borssele, lagen in een houten schuurtje, de woning en in zijn kofferbak naast de cobra’s nog de nodige mortierbommen. D. de B. (21) uit Stavenisse had op oudejaarsdag 35 mortierbommen en veertien bangers in zijn auto met de bedoeling die ergens in het open veld af te steken. Bij de skatebaan veranderde zijn plan en gewaarschuwd door de enorme knallen maakte de politie daar een eind aan.

De vrienden C. S. (20) uit Sint Philipsland en N. van B. (23) uit Oostdijk waren de enigen die twee dagen in de cel hadden doorgebracht. Zij trokken in Kapelle op een van de laatste dagen in december de aandacht van de politie en in hun auto’s telde de politie 108 mortierbommen. Dat de beide vrienden twee dagen cel (voorarrest) kregen opgelegd was omdat Van B. al eens eerder was veroordeeld voor illegaal vuurwerk, en S. omdat hij het spul aan Van B. had verkocht.